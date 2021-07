À la découverte du cirque du Fer-à-Cheval en Haute-Savoie, la vallée des cascades

Franck Miramand travaille au Conservatoire d'espace naturel de Haute-Savoie. Il connaît le moindre sentier de cette réserve protégée. L'enjeu pour ce site est la protection du patrimoine en y intégrant l'homme. La diversité des milieux favorise le développement d'une faune et d'une flore riche. Près de 1 000 espèces végétales et animales y sont recensées. Au milieu de ces imposantes parois, un groupe de randonneurs profite du calme de la forêt. Agnieszka s'est installée ici, dans la vallée du Haut-Giffre, il y a 22 ans. Passionnée de montagnes, cette Polonaise nous décrit son paradis qu'elle partage avec les visiteurs.

Comme dans un jeu de piste, nous avançons à la recherche de cascades au drôle de nom. Certaines sont permanentes avec plus de 1 000 mètres de dénivelés. Elles dégringolent dans un fracas assourdissant. Le photographe David Casatrelli pose aussi son regard sur ces paysages. Selon lui, la cascade du Rouget, la reine des Alpes comme on l'appelle ici, figure dans le top 10 des cascades les plus extraordinaires de France. Un spectacle dont il ne cesse de s'émerveiller qu'importe la saison. Suivez l'eau, elle vous mènera sans doute au Fer-à-Cheval. Avec ses dentelles de roches, il reste l'un des plus grands cirques montagneux d'Europe.