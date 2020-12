À la découverte du désert des Bardenas, le Far West espagnol

Les Bardenas donnent une impression de Far West américain, à seulement deux heures de la frontière française. Dans ce désert, les massifs et canyons ont été façonnés par l'érosion. Ce décor de rêve attire les réalisateurs du monde entier. Pierce Brosnan et Denise Richards y ont par exemple tourné une explosion atomique pour un volet de la saga "James Bond". Et en 2015, la série américaine "Game of thrones" en a également profité.