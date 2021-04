À la découverte du désert égyptien, un paradis en noir et blanc

Le désert noir et blanc se trouve à 500km du Caire, loin de la foule et de l'agitation. On s'y imaginerait presque sur une autre planète. Pour les touristes, le dépaysement ne fait que commencer. Au fil des kilomètres, tout droit vers le Sud-Est du pays, le désert égyptien change de visage et de nom. On l'y surnomme "le désert noir". Et pour l'apprécier, il faut prendre de la hauteur. Perché à 100m de haut, un coup d'œil suffit pour faire oublier l'effort. Le plongeon dans le passé est vertigineux. Le temps semble s'y être arrêté, il y a 100 millions d'années quand des éruptions volcaniques ont figé les paysages.