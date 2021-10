À la découverte du massif du Sidobre, une terre de roches et de légendes

Lorsque la brume s'évapore, elle laisse apparaître ces rochers comme flottant sur l'eau. Formé il y a 300 millions d'années, le Sidobre est le plus grand massif granitique d'Europe. Ces randonneurs le découvrent pour la première fois. Ils sont stupéfaits par la présence de ces rochers insolites comme la Peyro Clabado (la pierre clouée). Marie-Clotilde Bourges habite dans la région depuis 400 ans. Ce responsable du Musée de minéraux Jean-Cros connaît par cœur ce territoire. Dans la forêt, se cachent des milliers de pierres exigeant parfois un peu d'imagination. Ses formes ont été sculptées par l'érosion et la végétation, elle, a dû s'adapter.

Pour exploiter cette richesse, l'homme a creusé. Cette carrière de granit est la plus grande de France. Réputée par sa résistance, cette pierre a permis de bâtir les allées des Champs-Élysées, le métro de Singapour ou plus récemment les nouvelles colonnes de la Sagrada Familia. Quant aux légendes, elles sont nombreuses dans la région. Quand la nuit tombe, Bérangère Detolsan, notre guide, devient conteuse. Elle raconte des histoires de diable, de trésor et de géant. Lieu insolite et magique, le massif du Sidobre et ses colosses de pierre intriguent toujours les voyageurs.