À la découverte du massif du Vercors en traîneau

La complicité avec les chiens est impossible sans le travail de Sébastien. Il est musher, conducteur de traîneau. Propriétaire des chiens, il accompagne le couple et leur apprend à bien s'occuper de ses animaux. Les attelages s'élancent et vont parcourir près de 80 km sur deux jours. Une immersion au cœur du massif du Vercors, entre 1 300 et 2 000 mètres d'altitude. Une découverte loin d'être de tout repos avec des dénivelés de 800 mètres. Le couple apprend à mener un attelage de cinq chiens. Déjà 40 km de parcouru en une journée. Laura et Vincent vont pouvoir se reposer dans ce gîte, sans eau ni électricité. Juste un poêle pour se réchauffer et les conseils de Sébastien. Il organise cinq à six raids de ce type par an, mais aussi des excursions à la demi-journée. Tout est déjà complet cette saison.