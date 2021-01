À la découverte du Namib, le plus vieux désert du monde

Au milieu des dunes, ces acacias sont morts, il y a des centaines d'années. Ils restent pourtant débout, figés dans ce plan d'eau asséché. "Si comme la nature était peinte, pas réelle. C'est incroyable", se réjouit une visiteuse. L'endroit le plus visité du pays est vide ou presque actuellement. On ne croise que quelques rares touristes, dont cette Française qui vit depuis 16 ans en Namibie. Christine Rosana y revient le plus souvent possible. "Ça prête à la contemplation. Il y avait de l'eau qui s'est évaporée, qui s'est asséchée. Et on voit cette croûte qui ressemble d'ailleurs à une peau d'éléphant, et qui est craquelée par la chaleur", précise-t-elle.