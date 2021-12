À la rencontre des animaux sauvages des forêts d’Afrique

En début d'après-midi, des dizaines d'animaux viennent s'abreuver dans ce canal au cœur de l'Ouganda. Ils sont imperturbables devant le passage de cet étonnant safari sur l'eau. Cette réserve est l'une des plus belles de l'Afrique de l'Est, l'une des plus préservées aussi car l'Ouganda est encore peu connu des touristes. On peut ici approcher l'un des animaux les plus dangereux du Continent, l'hippopotame. Malgré son air placide, il tue chaque année plus d'humains que les lions et les léopards réunis.