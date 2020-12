À la rencontre des illuminés de Noël en Lorraine

Des maisons qui clignotent, scintillent de toutes les couleurs, nous partons en Lorraine, une région où la tradition des illuminations de Noël est plus vivace qu'ailleurs en France. Des concours sont même organisés. Les voisins rivalisent de créativité et ne regardent pas à la dépense pour avoir la plus jolie maison de Noël.

C'est le cas de Mathieu, qui chaque Noël, métamorphose la maison de ses parents à Lantéfontaine en Moselle en décor féerique. Dix kilomètres de guirlandes lumineuses, 70 000 ampoules, mais aussi une famille de bonshommes de neige, un Père Noël au chaud dans sa cabane et des princesses dans leur tour de glace. Dans la nuit, la maison ne passe pas inaperçue et accueille chaque soir de décembre les visiteurs par petit groupe de dix, covid oblige.

Célibataire sans enfant, Mathieu a vécu deux ans à New York. Un séjour qui a donné un nouveau souffle à ses créations. Alors que d'autres ont l'amour du voyage ou du bateau, Mathieu, lui, est branché guirlandes. Chaque année, il dépense 2 000 euros pour renouveler ses décorations. Il se fournit principalement auprès de l'entreprise qui illumine les Champs Élysée et profite de ses séjours professionnels aux Etats-Unis pour apporter quelques pépites. Il essaie toujours d'avoir un coup d'avance et stocke déjà pour l'année prochaine. Une passion dévorante et une obsession de la perfection. Nous sommes allés à la rencontre de ces "illuminés" de Noël qui sont devenus de véritables stars dans leur région.