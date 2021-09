À la rencontre des orangs-outans de Tapanuli

Maxime Aliaga a commencé dans la garrigue autour de Montpellier en capturant des faucons crécerelle et des libellules dans son objectif, en butinant des papillons en pêchant dans le lit des rivières à sec des grenouilles assoiffées. Et puis son regard l'a mené plus loin. La photographie a élargi son horizon. En Indonésie, au cœur de Sumatra, il a pu faire une expédition dans le cadre d'un programme de conservation sur les traces d'une nouvelle espèce d'orang-outan. Nous avons suivi dans ce pays.

Après plusieurs jours de marche d'écoute et de recherche, il y a rencontré un mâle qui avait déjà été repéré par les équipes locales, mais jamais photographié ni filmé. Cet animal appartient à une espèce inconnue que les scientifiques ont formellement identifiée en 2017 seulement grâce à son ADN. Il est différent des autres orangs-outans. On lui a donné le nom de Tapanuli, la région isolée où il vit depuis des millénaires, à l'écart de tout.

Cette expérience unique, cette quête et cette passion pour les animaux, le photographe la raconte dans un livre et une exposition itinérante avec un sentiment d'urgence. Selon les estimations, il n'y aurait plus aujourd'hui que 800 orangs-outans de Tapanuli. Ce qui en fait le grand singe le plus en danger d'extinction au monde.