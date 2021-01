À la rencontre des Samis, le peuple des rennes

Ils sont les seuls à avoir le droit d'élever les rennes. L'héritage d'une histoire plus de dix mille ans qui se transmet de génération en génération. Le renne est au cœur de la culture Samis, mais leur territoire diminue. Ils peinent à trouver de la nourriture par eux-mêmes. Et pour les éleveurs, cela coûte de plus en plus cher d'en acheter. Avec le dérèglement climatique, les périodes de redoux et de gels s'enchaînent et le lichen reste emprisonné sous la glace. Les rennes sont donc directement menacés.