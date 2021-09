Alabama : dans le sillage du dernier facteur du bayou

Il a 200 maisons à livrer à toute allure. Il y a du courrier tous les jours, des magazines, des colis, des médicaments ... Ça lui est déjà arrivé de livrer des poulets vivants, de la nourriture pour chiens ... Et ça fait plus de 100 ans que ça dure. Cette tournée de la poste américaine voit le jour en 1915. Au début du siècle, dans ces marais, les routes sont inexistantes. Ces postiers font partie de l'histoire du village. Nous avons rendez-vous avez l'historienne Jeanette Bornholt. Son grand-oncle fut l'un des premiers à tenir la barre. Il y a quelques années avec l'arrivée des routes modernes, cet héritage a failli disparaître. Une tournée un peu plus coûteuse, peut-être même un peu plus longue aujourd'hui, mais qu'importe, c'est une livraison unique en Amérique.