Amérique : terres sauvages

Le pays des cowboys est grand comme la France. Ses habitants ne peuvent pas ou ne veulent pas vivre confinés. Au Texas, les traditions ne se perdent pas facilement et malgré la crise, ces « garçons vachers » prennent de la hauteur quant à la situation actuelle dans le monde. « Ça fait 150 ans qu’on fait tout à cheval. On n’a pas trouvé les meilleures manières. Mes ancêtres ici ont connu les grandes dépressions des années 30 ou la Deuxième Guerre mondiale où tous les hommes étaient partis se battre… On fait face à des crises depuis que l’élevage est une industrie. On a de la ressource. On sera toujours là après le Coronavirus », assure Joe Leathers, manager du Ranch 6666.