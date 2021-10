Andalousie : l’école où le cheval est roi

Jerez de la Frontera, en Andalousie, abrite l'une des plus vieilles écoles d'équitation d'Europe. Pour s'en rendre compte, direction la salle des selles et ses dimensions impressionnante. Chaque selle appartient à un seul cheval. Et il n'y a bien qu'Antonio González et ses 20 ans d'expérience pour s'y repérer. Chaque matin, il prépare les 50 chevaux du domaine, qui sont les stars.