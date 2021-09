Archéologie : l’incroyable "Pompéi espagnole"

Imaginez un puzzle constitué de trois millions de pièces qu'il faut une par une, centimètre par centimètre, dépoussiérer, nettoyer puis recoller afin de former un trésor exceptionnel, une mosaïque vieille de près de 2000 ans. Il s'agit de l'un des plus grands vestiges de l'empire romain, aussi bien conservé, découvert pourtant totalement par hasard il y a trente ans. Des ruines romaines en plein cœur de la campagne espagnole. Le lieu était en fait au quatrième siècle un point de passage de la villa Romana, et son propriétaire, un proche de l'empereur.

Selon les analyses satellites, les ruines s'étendent sur dix hectares, avec d'un côté, la demeure principale du maître et ses dépendances, et de l'autre, là où vivaient les serviteurs. Depuis sa découverte, la villa Noheda fait fantasmer les archéologues. Tous souhaitent percer les secrets de ce qu'ils surnomment la Pompéi espagnole. Certaines céramiques viennent d'Égypte. En attendant d'obtenir plus de réponses, le monument vient d'ouvrir ses portes aux touristes, venus nombreux découvrir le lieu et son histoire. 5 % des ruines sont, pour l'heure, accessibles au public. Le reste de la villa doit encore être fouillé avant d'ouvrir aux visiteurs dans le courant de l'année.