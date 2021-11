Argentine : à la recherche du lac perdu

C'est l'une des régions les plus inhospitalières de la planète, un désert entre le Chili et l'Argentine, à près de 6 000 m d'altitude au milieu des volcans. C'est pourtant ici que Sébastien Devrient, guide de haute montagne suisse et Frédéric Swierczynski plongeur de l'extrême, ont décidé d'unir leur expérience pour plonger dans l'un les des lacs les plus hauts du monde. Nous avons retrouvé les deux explorateurs à Marseille, là où ils se sont préparés pendant des semaines. Dans son atelier, Frédéric a bricolé le matériel de plongée, traquant le moindre gramme superflu.