Atlantide : ont-ils trouvé la clé du mystère ?

C'est l'un des plus grands mythes de l'histoire. Certains ont recherché sa trace, en vain. D'autres l'ont porté à l'écran, en film et en jeu vidéo. Mais l'Atlantide a-t-elle réellement existé ailleurs que dans notre imagination ? Et si oui, où se trouve-t-elle ? Michael Donnellan, réalisateur passionné d'archéologie à Sanlucar de Barrameda, Andalousie (Espagne), fait partie de ceux qui pensent pouvoir répondre à cette question. Pour cet Américain féru d'archéologie, la clé de l'énigme se trouve dans ce livre. "Et en l'espace d'un jour et d'une nuit funeste, l'île de l'Atlantide fut engloutie dans les profondeurs de la mer", raconte-t-il.