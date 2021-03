Bora-Bora : les vacances de rêve des ultrariches dans l’œil de "7 à 8"

Des plages de sable blanc qui s’étendent à perte de vue sur des kilomètres et une eau bleu turquoise à 28 °C : Bora-Bora est l’image même de l’île paradisiaque. Dans ce petit atoll, d’une superficie d’à peine 40 kilomètres carrés, une clientèle d'ultrariches, en quête de luxe et d’authenticité, s'offre des vacances de rêve, loin du tourisme de masse. Surnommée "la perle du pacifique", la plus convoitée des îles de Polynésie française ne manque pas d'atouts pour séduire ces touristes prêts à débourser sans compter.

Ashley et Andrew, tous deux trentenaires, sont venus pour célébrer leur cinquième anniversaire de mariage. Le couple a fait le voyage en avion depuis New York. Mais c’est à bord d’un bateau qu’ils rejoignent leur hôtel cinq étoiles, niché au cœur du lagon. Dans ce complexe, la chambre la moins chère coûte 700 euros la nuit. Pour la suite la plus luxueuse, il faut compter 8.000 euros. Soit le prix à payer pour profiter d'un séjour d'exception dans l'une de ses 103 villas sur pilotis, avec terrasse et piscine privatives.