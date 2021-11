Canada : à la découverte de l'archipel des Mille-Îles

À l'abri des regards, les familles les plus riches de tout le pays y ont élu domicile. Leur tranquillité à peine perturbée par les bateaux de touristes comme celui sur lequel nous nous trouvons pour l'une des dernières croisières de la saison. Nous ne pouvons vous montrer les 1 864 îles, mais nous allons accoster sur les plus belles et mystérieuses d'entre elles : Heart Island, l'île Cœur en français, abrite le château Boldt. Une demeure qui était sur le point de s'endormir pour l'hiver, mais son directeur va la réveiller exprès pour nous. Georges Boldt, un riche hôtelier, a bâti en 1899 cette immense demeure pour sa femme, mais elle meurt subitement quelques mois plus tard. Ils n'habiteront jamais le château. Ce site est l'attraction des Mille-Îles. Personne ne repart d'ici sans signer le registre et faire la photo souvenir en dessous de dôme en verre.