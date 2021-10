Chasse au trésor de l'Entente cordiale : et si c’était vous qui remportiez le coffre de 750.000 euros ?

Mais il changera bientôt de propriétaire. En effet, ce coffre, composé d’1,4 kilogramme d’or et d’une valeur estimée à 750.000 euros, est la récompense d’une chasse au trésor géante, qui prend place à la fois en France et en Angleterre. Le 20H de TF1 vous la fait découvrir dans la vidéo en tête de cet article.

Près de 5000 personnes se sont déjà inscrites pour tenter de gagner le trésor. Une quête dans laquelle s’est lancée Rachel, une Britannique qui vit près de Paris, et sa famille. Tandis qu’elle traque la partie du trésor cachée en France, son frère et sa sœur s’occupent de la partie en Angleterre.

"On est très complémentaires, chacun son domaine. Rachel est bilingue, David, c’est l’histoire et l’architecture, et moi, c’est les énigmes et le décryptage", explique sa sœur, Faith Cowling. Mais cela suffira-t-il ? Les auteurs de la chasse estiment que la clé du coffre sera recomposée dans les trois prochaines années.