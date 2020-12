Chavirages, hypothermies et points de suture : les sauvetages les plus épiques du Vendée Globe

Blessé à la langue par une drisse de sa grande voile dans le sud de l'océan Indien, Bertrand de Broc se fait ses propres points de suture, aidé uniquement d'un miroir et des conseils à distance du médecin de la course Jean-Yves Chauve, en janvier 1993. Un épisode qui vaudra à cet ancien scout le surnom de "Rambo".

Cette édition est marquée par le violent naufrage de Raphael Dinelli, qui chavire deux fois le 25 décembre 1996 après avoir démâté dans l'océan Indien, au sud de l'Australie. Le skipper, dont le bateau est en train de couler, patientera 36 heures dans une eau à 3°. En hypothermie, c'est l'anglais Pete Gos qui parvient à le sauver, cramponné à un cordage, dans des conditions apocalyptiques. Le médecin de la course lui demande ensuite de prendre le rescapé avec lui dans son sac de couchage et de le réchauffer corps à corps pendant une douzaine d'heures.

L'Anglais Tony Ballimore chavire dans l'océan austral. Il doit vivre cinq jours dans une poche d'air exiguë sous la coque renversée de son bateau, malgré l'hypothermie et la déshydratation. Blessé aux mains et aux pieds, il croit voir sa fin arriver, lorsqu'il entend une frégate australienne le 9 janvier 1997. Cette dernière le pousse à quitter son abri et à plonger dans l'eau glacée afin de rejoindre le monde des vivants.

Cette anecdote fait écho à celle de Bertrand de Broc dix-neuf ans plus tôt. Le suisse Bernard Stamm doit, lui aussi, se soigner tout seul après s'être cassé une molaire en mangeant. Les nerfs à vifs, il doit se limer la dent pour faire cesser la douleur. Une lampe frontale, une lime, un petit miroir et un coton tige ont été nécessaires pour cette opération improvisée mais réussie.

Le bateau de Javier Sanso gîte brutalement le 3 février 2013, au sud du Portugal. Il est projeté à l'eau et voit le bateau chavirer. La quille se brise. Il réussit néanmoins à nager jusqu'au tableau arrière, à activer sa balise de détresse, à mettre à l'eau son radeau de sauvetage et à y prendre place. Il ne peut se munir ni de sa combinaison, ni de son kit de survie, ni emporter sa balise. Repéré par un avion de reconnaissance six heures plus tard, il attend encore près de six heures avant d'être hélitreuillé.