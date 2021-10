VIDÉO - Code d'honneur et pierres précieuses : bienvenue dans la vallée suisse du Binntal

"Il y a vraiment des endroits avec des choses extrêmement rares, spéciales. C'est un secret des cristalliers : lire la roche comme un livre. Si on ne peut pas, on ne trouve rien", explique Rolf Gruber.

Pour voir les minéraux briller, il nous faut suivre les traces d'un des chercheurs des montagnes. Rolf Gruber est de ceux qui sont prêts à marcher des heures sans être sûr de trouver une pépite. Sa géologie fait du Binntal la région des Alpes la plus riche en minéraux. Plus de 300 variétés y sont recensées. Certaines, abritées depuis des millions d'années, n'ont été trouvées nulle part ailleurs dans le monde.

Dans le Binntal, en Suisse, derrière les façades fleuries et les rochers sculptés, se cache un des trésors les mieux gardés du pays : des minéraux parmi les plus rares de la planète. "Il y a beaucoup de monde qui vient ici pour cette raison. Je pense que c'est quelque chose qui fascine les gens", confie une femme au 20H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article.

Il faut aussi de la persévérance. Et pour cause : pour sonder les entrailles de la Terre, il faut parfois y consacrer de nombreuses heures, voire des jours. Alors, le chercheur que nous suivons nous explique qu'il dépose, au sein de site qu'il a commencé à fouiller, "une petite fiche avec son nom et son adresse". Et que "personne n'y touchera" jusqu'à ce qu'il revienne, le lendemain. Car les cristalliers n'obéissent qu'à une règle : un code d'honneur.