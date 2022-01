Comment vivre à la bonne heure ?

Un hiver de plus, bientôt le printemps. Parfois, on voudrait le ralentir, surtout lorsque l'on a un train à prendre et que l'on est en retard. Pour notre voyage dans le temps, nous nous sommes hâtés et nous n'étions pas les seuls. Courir après le temps comme si on pouvait le rattraper. Il nous échappe, nous obsède.