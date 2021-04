Concert, mariage, saucisses grillées… L’éruption d'un volcan est "une publicité rêvée pour l’Islande"

Fin mars, le groupe de musique islandais Kaleo a lui profité de l’éruption pour tourner son clip. "Nous n’avions ni hélicoptère ni voiture, il a fallu porter nous-même tout notre matériel. Nous avons marché deux heures dans la montagne. Et puis j’ai commencé à chanter à 4h du matin", raconte Jökull Júlíusson, chanteur et guitariste du groupe Kaleo.

Au pied du volcan, les secouristes continuent de mesurer les niveaux du redoutable dioxyde de soufre. "Nous surveillons juste que les gens ne vont pas trop près de la lave et on leur demande de reculer si besoin, on vérifie juste que tout est ok", explique Atli Gunnarsson, un policier de 45 ans, casque jaune sur la tête et masque à gaz à portée de main.

Un petit bip incessant se fait entendre régulièrement chez les secouristes : c'est le signal des appareils détectant la présence de gaz, et notamment du redoutable dioxyde de soufre, même si un vent fort a limité les risques.