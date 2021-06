Corse : les îles Lavezzi, un paradis à protéger

Voici les gardiens des Lavezzi. Comme tous les jours à cette époque de l'année, ces agents de l'Office de l'environnement quittent le port de Bonifacio. Il faut quelques minutes de navigation pour rejoindre l'archipel. Ce territoire sensible est classé en réserve naturelle. Elle abrite des colonies d'oiseaux marins qui font l'objet d'études scientifiques. Cet équilibre fragile est menacé par le tourisme. 3 000 vacanciers débarquent ici chaque jour en été. Ils ont le droit de se baigner, de se promener, mais uniquement sur les sentiers balisés. Un plan de réaménagement est en cours, des sentiers vont fermer. Dans quelques mois, il n'y aura plus que 5 km accessibles au public contre 25 aujourd'hui.

Les pêcheurs ont l'autorisation de prélever dans la réserve, mais à certaines conditions. Par exemple, la taille des mailles de leur filet est réglementée pour ne pas capturer de poissons trop jeunes. Ces mesures sont efficaces. Ces dernières années, les populations de poissons ont augmenté de 50 % autour des Lavezzi. Le nouveau plan de protection devrait accentuer cet effet réserve et rendre ces îles encore plus belles. Le paradoxe d'un site de plus en plus attractif, mais qu'il faudrait un peu moins visiter.