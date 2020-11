"Coup de cœur de Noël" du 13H de TF1: les illuminations de la cathédrale d'Amiens

Majesté gothique, la cathédrale d'Amiens est l'une des plus grandes du monde. À l'approche de Noël, cette vieille dame de 800 ans offre un cadeau enchanté à tous ceux qui viennent lui rendre visite. Sa façade se colore devant un public émerveillé, ébloui et ému. C'est grâce à un système de vidéo qu'elle est ainsi sublimée.

Les illuminations sont à chaque fois magiques, avec des personnages de pierre qui semblent vouloir sortir du décor pour se mettre en vie. Et durant le froid de décembre, la lumière vive vient réchauffer les frileux et enchanter les curieux. Ce spectacle prestigieux, petits et grands s'en étonnent toujours. Malheureusement, à cause du contexte sanitaire, les illuminations n'auront pas lieu cette année, mais elles restent dans la course pour devenir, peut-être, le second gagnant de notre opération spéciale "Coup de cœur de Noël".