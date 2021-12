Découverte : étonnante Amérique !

Dans le Wyoming, des femmes se battent pour installer une nouvelle habitude. Voir des cowgirls s'imposer dans des compétitions de rodéo. Le plus grand festival du continent américain a lieu dans cet État à Cheyenne. Sawyer Gilbert est venue du Texas pour faire l'épreuve de capture de veau. Éleveuse, fermière et bientôt, elle l'espère, championne. Elle s'est en tout cas qualifiée pour la finale.

L'archipel des Mille-Îles, situé à la frontière entre les États-Unis et le Canada, est peuplé de richissimes habitants. Chacun a son île et il y en a en tout 1865. Sur l'une d'entre elles, nous avons rencontré Richard Withington, 84 ans. Pendant six mois au moins, lorsque le grand froid envahit le fleuve Saint-Laurent, cet ancien médecin, pompier volontaire, veille sur les îles et joue le secouriste à bord de son embarcation. Un quotidien solitaire, un autre personnage atypique à l'image des États-Unis d'Amérique.