En apnée avec les baleines dans les eaux de Polynésie

Au large de la Polynésie, juste sous la surface de l'eau, l'apnéiste Pierre Frolla attend de longues minutes. Ce qu'il va vivre est à peine croyable. Juste au-dessous, immobile, une baleine de plus de 20 tonnes et son petit l'observent jusqu'au moment très rare où elle les laisse se rencontrer. Une heure de jeu, d'observation mutuelle et de complicité. Des instants surprenants saisis par le photographe qui fait partie de l'aventure. Cela avec un objectif : marquer les esprits et sensibiliser ceux qui regardent ces images à la fragilité de ces espèces.