Envie d’évasion : l’odyssée grecque

Un sentier qui semble-t-il ne mène à rien. Au large du Péloponnèse, un îlot aride semble se décrocher vers la mer. Une citadelle très convoitée fut pourtant sculptée sur ce rocher. Byzantins, Vénitiens et Ottomans s'en disputaient. À Monemvasia, chaque pierre a son histoire et chaque bâtisse a sa légende. "Ce puits descend directement à la mer. Les habitants considèrent que cette eau est miraculeuse. Il faut faire un vœu en remontant le seau et se laver deux fois le visage", explique Effey Anagnopoulou, archéologue et guide conférencière à Monemvasia.