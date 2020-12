Envie d'évasion : les anges gardien des animaux sauvages

Que serait une France sans eux. Imaginez ne plus revoir ces loups, ces veaux marins ou ces rapaces autrefois légendaires, aujourd'hui menacés. Certains, comme le vautour fauve, ont mauvaise réputation. 2,5 m d'envergure pour hanter les Pyrénées. Mais pas de panique, ils ne s'attaquent pas aux êtres vivants. Pourtant, les braconniers ont bien failli avoir la peau du charognard, mais depuis cinquante ans, il est strictement protégé. On en compte 1 300 dans la région. Dans ce parc en Lozère, on admire et l'on protège les loups, chassés des siècles durant, au point d'avoir disparu dans les années 30. Aujourd'hui préservés, 500 canidés peuplent les forêts françaises. Pour eux, le plus dur reste à faire.