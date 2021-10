Etats-Unis : quand pumas ou alligators arrivent en ville

Pas simple de coexister avec un quasi-dinosaure flânant sur le green d'un golf. Incursion aussi dans les jardins, piscines, et même dans les égouts. Il y en a 7 000 appels d'urgence chaque année en Floride. Les petits sont relâchés et les plus imposants tués.

Pour résider en Floride, il ne faut pas non plus craindre les gros serpents. Bryan est le meilleur chasseur de python de l'État. Radio à fond, canette et claquette, il n'est pas connu pour sa discrétion, mais pour son efficacité. Il vient d'en repérer un, première morsure du jour, non venimeuse. L'État de Floride le paie 8 dollars de l'heure pour qu'il les traque. Le reptile est ensuite tué.