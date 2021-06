Evasion : à la découverte de Munich

Munich est une terre allemande au charme latin. Elle se visite de préférence à vélo et un chapeau de paille en guise de casque. Notre première étape, une place du centre-ville où se mêlent façades baroque et rococo qu'on appelle la Max-Joseph-Platz.

Saviez-vous que Munich est régulièrement classé parmi les villes les plus agréables au monde . Le plus vaste parc urbain du monde se nomme l'Englischer Garten. Ce lieu est plus vaste que le Central Park de New York. C'est dans ce parc que les Munichois ont l'habitude de flâner. Un endroit où les nudistes côtoient les promeneurs en toute tranquillité.