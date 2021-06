Évasion : balade à Londres au fil de la Tamise

C'est une ville faite de briques, de fer et d'acier, construite au fil de l'eau au cœur de Londres. La Tamise, un long fleuve qui n'a rien de tranquille. Au détour de chacun de ses méandres, se racontent la grande histoire et les petits secrets d'une capitale tumultueuse. Pour les découvrir, nous naviguons sur l'une des multiples croisières touristiques qui parcourent chaque jour le fleuve et donnent un aperçu des monuments les plus emblématiques comme la grande roue de Londres, Big Ben, les Chambres du Parlement.