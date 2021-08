Évasion : découvrez les trésors des Baronnies

Là où s'arrêtent les Alpes et où commence la Provence, aux confins du Vercors et de la Drôme, se dresse un royaume du vertical bercé par le chant des cigales. Les Baronnies, une montagne où le soleil brille toute l'année. Des grimpeurs y ont trouvé leur coin de paradis. Et pour cause, 1 500 voies d'escalade à gravir s'y trouvent. De hautes falaises pour tous les niveaux, surtout pour ceux qui n'ont pas peur du vide.