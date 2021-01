Finlande : à la découverte des îles qui entourent Helsinki

Ces îles font la fierté de Helsinki. Elles sont plus de 300 à étreindre la capitale finlandaise. Des entreprises peuvent en acheter pour les vacances de leurs salariés. Ces joyaux jaillis de la mer Baltique pourraient être à vous. Cette île par exemple est sur le marché. Ce pont privé vous donnera accès à cinq maisons et un terrain de tennis. 2,5 hectares à seulement quinze minutes du centre de Helsinki. Pour l'acquérir, il faudra débourser 2,750 millions d'euros. C'est le prix d'un appartement de luxe dans la capitale finlandaise ou dans le centre de Paris. Pour Sirkku, une artiste, les îles c'est surtout un lieu de travail. Quand le matin, certains prennent le métro, elle, prend ses rames. Dix minutes de traversée jusqu'à cette petite île de seulement 500 mètres de long. Elle est peintre. Son studio de création est niché dans ce bâtiment au passé bien mystérieux. Durant des décennies, il a servi de laboratoire d'essais chimiques pour l'armée finlandaise. Aujourd'hui, des artistes remplacent les militaires. Ils sont une trentaine. Des peintres, des illustrateurs, des bijoutiers, des stylistes travaillent sur l'île, et offrent à ce bâtiment une toute nouvelle couleur.

À l'aube, nous voici dans un ferry pour quinze minutes de voyage direction la plus grande et la plus majestueuse des îles de l'archipel : Suomenlinna aussi appelée l'île forteresse. Petra y habite avec son mari et son fils de cinq ans. À la fin du XVIIIème siècle, il y avait plus d'habitants sur cette île qu'à Helsinki. Puis au fil des ans, le rapport s'est inversé. Aujourd'hui, seulement 800 personnes y habitent encore. Une vie entre terre et mer toute l'année, grâce à un coup de chance. Beaucoup de gens veulent vivre sur l'île, alors dès qu'un appartement se libère, un tirage au sort est organisé par l'État. Le couple a remporté ce tirage au sort il y a cinq ans, et pour rien au monde, ils ne laisseraient leur place. Sur cette île où la cathédrale n'a pas de clocher mais un phare, depuis 200 ans, un des plus vieux chantiers maritimes du monde permet aux navires d'être entretenus durant l'hiver. C'est l'un des endroits les plus visités de Finlande. Chaque année, un million de personnes y viennent se promener. L'intégralité de l'île est classée au patrimoine mondial de l'Unesco notamment pour ses très grands murs fortifiés. Ces remparts continueront à coup sûr d'être admirés durant au moins autant d'années.