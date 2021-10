Forteresses, douves et jardins exceptionnels... Les châteaux secrets du Val de Loire

HISTORIQUE - Les équipes du 20H de TF1 vous emmènent dans certains des plus beaux et méconnus châteaux du Val de Loire. L'un abrite une impressionnante collection de blasons, quand un autre recèle la plus importante forteresse seigneuriale d'Europe.

Pour un voyage dans le temps, on aurait pu se contenter de longer la Loire. Mais les équipes du 20H de TF1 ont choisi d'emprunter une route parallèle, plus inhabituelle, et de se laisser surprendre. "Il faut aimer le mariage de la nature et de la pierre", nous explique rapidement François Hossin, co-châtelain du château de La Mothe-Chandeniers (Vienne). Dans notre recherche de bâtisses insolites, celle-ci mérite d'en pousser la porte. Longtemps restée abandonnée après un incendie, une forêt s'y est confortablement installée. Cette végétation, "c'est la carte d'identité du château. Elle est concentrée dans cette cour intérieure où la nature nous donne une leçon d'adaptation", souligne le passionné.

Soulignons aussi une autre particularité du château de la Mothe-Chandeniers : racheté par une start-up qui l'a ouvert au financement participatif, il compte désormais plusieurs milliers de propriétaires, dont la plupart participent eux-mêmes à sa restauration. Pour Romain Delaume, fondateur de Dartagnans, une entreprise française de financement participatif dédiée au patrimoine, "le fait de détenir une petite part du château confère un sentiment de propriété un peu plus fort qu'ailleurs. Et on voit, le week-end, que se succèdent des personnes de tous les coins de France, parfois aussi de l'étranger, qui viennent donner un petit coup de main pour réhabiliter progressivement le site".

"Je vais vous initier à l'art héraldique"

À 10 kilomètres de là, se trouve un château familial, celui de Ternay (Vienne). Loïc de Ternay en est le seul propriétaire. Pour l'entretenir, il a choisi de l'ouvrir, et anime lui-même une visite thématique. "Je vais vous initier à l'art héraldique", la science des blasons, annonce-t-il d'emblée.

Dans ce château, on trouve des blasons "aussi bien sculptés dans la pierre que dans les meubles, peints sur les plafonds, inscrits sur des documents. On en trouve absolument partout". Loïc nous emmène ensuite dans les douves du château, où il est amusé à créer de nouveaux blasons, à partir desquels il a élaboré un jeu de piste très prisé des visiteurs. Le château de Brézé, où TF1 s'est également rendu, se distingue de son côté par d'autres particularités. "Sous cette énorme armure de pierre, se cache la plus importante forteresse seigneuriale d'Europe", explique Damien Pavillon, le guide. L'édifice abrite aussi les douves les plus profondes d'Europe et des jardins exceptionnels.

