Gabon : la ponte des tortues marines géantes sous haute protection

Dans la pénombre, tapie dans le sable, une tortue luth, l'espèce la plus grande au monde. Elle pèse entre 450 à 500 kg, et est venue parfois d'aussi loin que l'Amérique latine pour faire naître leur bébé dans ce parc de Bongara. Une ponte sur laquelle plane nombre de menaces. Depuis vingt ans, Paul et ses confrères équipent ces tortues de bagues pour les compter, suivre leur migration et protéger leur ponte.