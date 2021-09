Grand Format : sur les traces des pâtes les plus rares du monde en Sardaigne

Les Su filindeu sont les pâtes les plus rares au monde. Pour se les procurer, il faut traverser la Méditerranée. Reportage dans le nord de la Sardaigne en Italie.

Les pâtes, les pizzas, la mozzarella... Vous pensez tout connaître de la gastronomie italienne, mais êtes-vous déjà rentré dans un restaurant sarde ? Il faut revoir tous vos classiques. Oubliez la focaccia. Le pain y est très fin. Oubliez les raviolis, découvrez les culurgiònes. Et enfin régalez-vous avec leurs multiples recettes de pâtes, toutes faites à la main.

En Sardaigne, il n'y a que quelques femmes plus âgées au village qui savent faire les Su filindeu, pâtes extrêmement fines faites à la main. Au pied des montagnes, Raphaëlla perpétue cette tradition inventée par sa famille, il y a 300 ans. "On utilise des ingrédients pauvres, la semoule de blé, de l'eau et du sel". Seulement trois ingrédients et une technique unique pour obtenir une pâte très élastique.

Cette recette n'est pas si facile. C'est même l'une des plus complexes car sa préparation reste un mystère. Aucune machine ne peut les fabriquer, seulement les mains et l'instinct des personnes passionnées. Pour pouvoir les déguster, les mains passent le relais au soleil. Une fois ce disque séché, il est caché en plusieurs morceaux. Les plus grands fabricants de pâtes n'ont jamais réussi à reproduire cette dentelle si particulière. Les grands chefs, eux, préfèrent prendre plaisir à la cuisiner seulement.

Contrairement aux tagliatelles et aux farfalles, les filindeu se savourent dans un bouillon, préparé ce mercredi avec des poissons typiquement sardes. Amoureux de sa région, le nord de la Sardaigne, Roberto Pisano, chef de la "Terrazza Del Blu Restaurant", fait de ce plat un concentré de produits locaux. Une bonne manière de revisiter la recette originale, plus classique avec son simple bouillon de Pecorino. On ne déguste ces pâtes si rares dans la région qu'une fois par an pour fêter la Saint François.

