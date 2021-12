Grand frisson : on a testé le parapente acrobatique au-dessus des Alpes

Juste le souffle du vent dans la voile, suspendu dans les airs par quelques bouts de ficelles et un tissu telle une marionnette à plus de 2 000 mètres d'altitude. Ce tableau qui semble figé s'emballe dans un tourbillon d'émotions inattendues. C'est de la voltige, un enchaînement de figures dans les airs parfaitement maîtrisé par l'un des meilleurs pilotes du monde.

Pour mieux apprécier les sensations, Denis me propose de voler avec lui. Cet homme oiseau a le mal de terre. Hélicoptère, avion, parapente... Il a tout essayé. Pourtant l'appréhension me gagne. Après certaines recommandations, mon pilote s'isole et mentalise notre vol. En avant-goût, nous effleurons les cimes des sapins et caressons les toits des chalets, les prémices avant de défier les lois de la gravité. Nous chutons de 15 m par seconde, soit un peu plus de 50 km par heure.