VIDÉO - Grande Dixence : à la découverte du plus haut barrage du monde dans les Alpes suisses

Un colosse de béton au pays des montagnes. À 2600 mètres d’altitude, dans les Alpes suisses, se trouve la Grande Dixence : le plus haut barrage du monde. Sa taille est démesurée : il fait 285 mètres de haut, soit presque autant que la tour Eiffel et 700 mètres de large, soit l’équivalent de sept terrains de football.

Le barrage retient l'eau d'un lac alimenté notamment par les glaciers du Valais suisse. "Pour remplir cette accumulation de 400 millions de mètres cube d’eau, on a besoin de 33 glaciers", affirme un employé du barrage. Le reportage de TF1, en tête d'article, vous fait pénétrer dans les artères de ce colosse. Découvrez un aperçu de ses 32 kilomètres de galeries et de ses 2200 marches, elles aussi démesurées, avec en moyenne 68 centimètres de hauteur chacune.

Un édifice hors normes qui attire 100.000 touristes par an. "Je suis obligée de reculer pour avoir en même temps mon mari et le haut du barrage", sourit une femme en essayant de prendre une photo. Pour ces visiteurs, le voyage commence en bas de la vallée où il est possible d’emprunter un bus tout-terrain de 1951 capable de rouler dans les conditions météorologiques les plus extrêmes. Il servait autrefois à transporter les ouvriers qui ont construit le barrage. Il est même possible de passer la nuit au Ritz, l’unique hôtel à son pied. Les visiteurs peuvent aussi emprunter la tyrolienne qui traverse le géant sur toute sa longueur.