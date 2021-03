Hautes-Alpes : le Fort Queyras vendu aux enchères ?

Le château a abrité des expositions, des cérémonies de famille et des fêtes médiévales. L'été, Elsa Giraud, guide et historienne, organise des visites avec les touristes. Fort Queyras est un témoin de l'époque du Moyen Âge et de l'histoire moderne sous le Roi Soleil. Un patrimoine inestimable pour les Hautes-Alpes et pour ses habitants qui sont inquiets de cette vente aux enchères. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.