Huîtres de Marennes-Oléron : les ostréiculteurs ont trois semaines pour sauver la saison

quelques semaines. Nos reporters ont tenté de suivre leur rythme bien plus rapide que celui de la marée.

Au fur et à mesure que la mer se retire, le parc à huîtres se découvre sur le bassin de Marennes-Oléron en Charente-Maritime. Ce jour-là, le soleil n'a même pas eu le temps d'apparaître. Mais peu importe l'heure matinale, il faut charger le tracteur. Et l'exercice est physique. Ça y est, il apparaît et il semble bien luné offrant une lumière hivernale éblouissante. Tout d'un coup, les ostréiculteurs accélèrent quand les bottes ne suffisent plus pour garder les pieds au sec. Mieux vaut ne pas traîner.

À peine le temps d'évoquer l'essentiel qu'il faut repartir. Il n'est pas rare ici de s'embourber. Élever des huîtres, c'est accepter beaucoup de manutention. Voilà qu'ils quittent le tracteur pour un camion, qu'ils tournent le dos à l'océan pour plonger dans le bassin. "On les met dans ce qu'on appelle en affinage pendant 4 semaines, de façon à ce que ça climat pour être plus dur et un petit peu moins salé et un peu moins iodé", explique Philippe Ménadier, ostréiculteur.

Philippe, comme tous les ostréiculteurs, avoue une certaine inquiétude à l'heure d'aborder ces fêtes 2020 qui ne ressembleront pas à aucune autre. En temps normal, les restaurateurs représentent plus d'un quart de leur commande. Il va donc falloir trouver comment compenser. C'est sur le quai de Bourcefranc que le plus précieux trésor de Charentes-Maritimes part à la conquête de tout le pays. Un bel exemple de mutualisation des moyens pour plus d'efficacité. Le deuxième confinement n'a pas profité à la grande distribution. Les commandes sont plus timides que d'ordinaire, mais il y a un bon signal.