Île de Ré, l'autre belle saison

Presque désertée par les touristes en hiver, l'île de Ré ne reste pas moins vivante toute l'année. Surtout, pendant les grandes marées, lorsque les écluses à poissons deviennent le terrain de jeu favori de quelques habitants. Ces longs murs en pierre furent construits, il y a plus de 1 200 ans. Il ne reste plus qu'une quinzaine d'écluses aujourd'hui sur les 240 que comptait l'île. Et l'hiver, le travail d'entretien ne manque pas. "Il y a quatre ou cinq pierres qui s'en vont, si on ne répare pas tout de suite, à ce moment-là, ça peut faire une brèche d'un mètre. Si on ne répare pas la marée suivante, ça fera cinq mètres et ça peut être la ruine des écluses", nous explique Dominique Chevillon, président de l'Association de défense des écluses à poissons.