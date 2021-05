îles du Cap Corse : un sanctuaire pour les oiseaux

Elles s'appellent Finocchiarola, La Giraglia et Capense. On les aperçoit depuis la côte, à quelques mètres seulement du rivage. Depuis un an, ces petits bouts de terre sont sous la protection des agents de l'environnement. Ce sanctuaire terrestre et marin est un poste avancé de la biodiversité insulaire. On peut par exemple apercevoir le balbuzard, un rapace qui chasse dans la réserve, mais a la particularité de nicher sur la côte.