Ilha Grande, la plus grande île du Brésil

C'est à 10.000 km du froid parisien que William a jeté l'ancre il y a 20 ans. Ilha Grande n'a plus de secrets pour ce guide touristique, mais il reste fasciné par sa richesse et sa beauté. À deux heures de Rio de Janeiro, ce petit bout de terre compte 5.000 habitants et n'est accessible que par bateau. Sur place, il n'y a pas de voiture et les déplacements se font à vélo ou à pied.