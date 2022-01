Inde : chevaucher une moto d’avant-guerre

Sur les routes de New Delhi, elles ne passent pas inaperçues, la Royal Enfield, une moto adoptée par Isaure de Belleville, installée depuis un an dans la capitale indienne. In look rétro tout droit sortie des années 30. Et pour cause, née au Nord de Londres au début du 20e siècle, Royal Enfield devient célèbre dès la sortie de son tout premier modèle, la Bullet. Solide, imposante, facile à entretenir, elle devient la moto de l’armée indienne. Quand les Anglais ferment leur usine dans les années 60, les Indiens rachètent la marque.