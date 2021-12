Julbord, le surprenant banquet de Noël suédois

A la nuit tombée, le dîner s'annonce animé. A chaque bouchée, ils se déhanchent et chantent. Une vingtaine de plats sont servis. Seule règle à retenir : toujours manger le froid avant le chaud. Accompagné de bière locale et de fromage, le dîner est gargantuesque. Au dessert : riz au lait, salade d'agrumes à la cannelle et maison de pain d'épices. En Suède, les nuits sont longues certes, mais les festins de Noël le sont encore plus.