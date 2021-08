L'Espagne en première classe à bord du Transcantabrico

À travers la brume, d'un reflet, les paysages se dédoublent, défilent sous nos yeux et enfin prennent le temps de se dévoiler. Au bout du tunnel, une Espagne méconnue, l'Espagne verte que nous allons découvrir à bord d'un train mythique, le Transcantabrico. Un voyage de luxe réservé à quelques privilégiés, comme Alejandro et Marilyn. Originaires de Porto Rico, ils ont fait le trajet tout spécialement.

Le Transcantabrico, c'est tout le contraire du TGV, vitesse maximum 80 km/heure. Notre première étape nous fait longer le littoral jusqu'à la petite ville de Ribadeo en Galice et ses falaises exceptionnelles. La Plage des cathédrales porte bien son nom, c'est une œuvre de la nature digne des plus grands bâtisseurs. Quittons la mer pour la montagne, cap à l'est, direction les Asturies. Les Picos de Europa culminent à plus de 2 500 m d'altitude. Pour l'occasion, le wagon-restaurant se transforme en terrasse avec vue. Servi de façon spectaculaire, le cidre des Asturies est particulièrement acide.