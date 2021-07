L’Himalaya vu du ciel : le défi fou d’un parapentiste français

Le Rakaposhi ou le "mur brillant" en français, culmine à 7 788 mètres. C'est l'un des plus hauts sommets de la planète, situé dans la chaîne de montagnes Karakoram, au cœur de l'Himalaya. François fait partie d'une expédition de sept alpinistes : six Français et un Allemand. Ils sont animés par une même passion : tutoyer les plus hauts sommets du monde en parapente. Pour défier ces géants enneigés du Pakistan, les alpinistes doivent s'acclimater tout au long de l'ascension pour supporter le manque d'oxygène et le froid. Leur équipement est chauffant pour résister aux températures extrêmes, entre - 20 et - 30°C.