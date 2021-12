La beauté hors saison du cap d’Antibes

Ce n'est pas un mirage ni une illusion d'optique. En hiver et par temps clair, les sommets enneigés du Mercantour se détachent, juste au-dessus du Cap d'Antibes. Ils offrent aux promeneurs l'une des plus belles vues de la Côte d'Azur. Posée comme par enchantement sur la Méditerranée, la célèbre presqu'île retrouve hors saison sa sérénité. Les yachts ont déserté les criques pour des mers plus chaudes, laissant à ceux qui restent le luxe de profiter de la mer et de la tranquillité.