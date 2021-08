La France en tandem : balade à Marseille avec Joyce Jonathan

Vous avez sûrement déjà fredonné les tubes de Joyce Jonathan. L'artiste au plus de 150 000 albums vendus va nous guider entre le bleu des calanques et le violet des lavandes à Marseille. Parisienne de naissance, elle se sent pourtant chez elle au milieu de ce paysage. C'est sa mère, Tunisienne, qui lui a transmis l'amour de la Méditerranée, de ses criques et de ses valeurs.